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Prevenção e controle da hipertensão agora tem manual

Em entrevista ao CBN Vitória, a presidente da Sociedade Brasileira de Hipertensão, Frida Plavnik, detalha o documento "Call to Action"

Publicado em 10 de Agosto de 2019 às 10:51

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

10 ago 2019 às 10:51
Hipertensão: riscos Crédito: A Gazeta | Arquivo
Os dados que envolvem a hipertensão arterial preocupam no país: a doença atinge cerca de 36 milhões de brasileiros adultos. Diante desse cenário, foi lançado durante o 27º Congresso Brasileiro de Hipertensão, nesta semana, o documento “Call to Action”, com uma série de recomendações aos médicos e profissionais de saúde, com o objetivo de tentar reverter a incidência da hipertensão. A jornalista Patrícia Vallim conversou com a presidente da Sociedade Brasileira de Hipertensão, Frida Plavnik, que destacou que condutas médicas a serem reforçadas no dia a dia. Acompanhe! 
 
Entrevista - Patricia Vallim - Frida Plavnik - 11.55s - 09-08-19
 
 

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