Prevenção e controle da hipertensão agora tem manual

Os dados que envolvem a hipertensão arterial preocupam no país: a doença atinge cerca de 36 milhões de brasileiros adultos. Diante desse cenário, foi lançado durante o 27º Congresso Brasileiro de Hipertensão, nesta semana, o documento “Call to Action”, com uma série de recomendações aos médicos e profissionais de saúde, com o objetivo de tentar reverter a incidência da hipertensão. A jornalista Patrícia Vallim conversou com a presidente da Sociedade Brasileira de Hipertensão, Frida Plavnik, que destacou que condutas médicas a serem reforçadas no dia a dia. Acompanhe!