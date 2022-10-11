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Saúde

Prevenção da Obesidade: especialistas discutem os paradoxos da doença

O médico nutrólogo Roger Bongestab e a presidente da ONG Obesidade Brasil, Andrea Levy, falam sobre o assunto!

Publicado em 11 de Outubro de 2022 às 10:52

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

11 out 2022 às 10:52
Obesidade, obeso, sobrepreso
Obesidade, obeso, sobrepreso Crédito: Science Photo Library
A obesidade deve atingir quase 30% da população adulta do Brasil em 2030. É o que estima o Atlas Mundial da Obesidade 2022, publicado pela Federação Mundial de Obesidade, uma organização voltada para redução, prevenção e tratamento da obesidade. Nesta terça-feira (11) é celebrado o Dia de Prevenção da Obesidade. Segundo o Ministério da Saúde, no Brasil, o excesso de peso atinge 96 milhões de pessoas. E quando se fala em obesidade uma discussão que também aparece é com relação a padrão físico. Um novo movimento afirma que ser saudável não está necessariamente associado ao peso. A abordagem "Saudável Em Qualquer Tamanho", define a saúde de uma forma mais inclusiva, eliminando o estigma do peso, respeitando a diversidade de tamanho e melhorando o acesso aos cuidados de saúde para todos. Em entrevista à CBN Vitória, o médico nutrólogo e professor universitário Roger Bongestab, e a psicóloga e presidente da ONG Obesidade Brasil, Andrea Levy, falam sobre o assunto! Os especialistas são unânimes em dizer que a obesidade precisa ser tratada. O principal problema do excesso de peso são as alterações que aumentam o risco de outros problemas de saúde, como o diabetes e a hipertensão.
Entrevisra - Fernanda Queiroz - Roger Bongestab e Andrea Levy - 11-10-22

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