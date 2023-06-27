Prevenção Contra Incêndio: saiba como vai funcionar o "Instituição Segura"

Ao longo desta semana e até o dia 2 de julho será realizada a “Semana de Prevenção Contra Incêndio 2023”. As atividades fazem parte das comemorações do Dia Nacional do Bombeiro, celebrado no domingo próximo (02). No Estado, um dos temas em destaque nesta semana é o lançamento do programa "Instituição Segura". Depois das experiências dos programas Escola Segura, Empresa Segura, Indústria Segura e Hotel Seguro a ideia é abranger um novo nicho de instituições que desejam participar do projeto, como federações, associações, instituições públicas, clubes e iate clubes. O lançamento acontece nesta quarta-feira (28). Como vai funcionar? Ouça detalhes na participação do Comandante do 1° Batalhão do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo, Tenente-coronel Scharlyston Martins de Paiva.