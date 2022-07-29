Afogamentos: dicas e orientações para prevenir acidentes

Afogamentos são a terceira causa de morte acidental no mundo e representam quase 8% do total de mortes globais, de acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU). Na semana do Dia Mundial da Prevenção do Afogamento, que foi lembrado no dia 25 de julho, é necessário falar de prevenção desse tipo de acidente. No Brasil, as principais causas de afogamento nas praias são a ingestão de bebidas alcoólicas (que alteram a capacidade de julgamento e resposta do banhista), correntes de retorno (onde o banhista é puxado para dentro do mar), depressão no fundo das praias e o impacto das ondas (onde o movimento forte da água arremessa o banhista para baixo). Em entrevista à CBN Vitória, a capitã do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo, Gabriela Andrade, orienta sobre como evitar afogamentos. Todo o cuidado é pouco também para banhos de piscina, lagoa e cachoeira. Ouça as explicações completas!