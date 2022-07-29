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Afogamentos: dicas e orientações para prevenir acidentes

A capitã do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo, Gabriela Andrade, é a nossa entrevistada

Publicado em 29 de Julho de 2022 às 11:50

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

29 jul 2022 às 11:50
Piscina, natação, afogamento
Piscina, natação, afogamento Crédito: Pexels
Afogamentos são a terceira causa de morte acidental no mundo e representam quase 8% do total de mortes globais, de acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU). Na semana do Dia Mundial da Prevenção do Afogamento, que foi lembrado no dia 25 de julho, é necessário falar de prevenção desse tipo de acidente. No Brasil, as principais causas de afogamento nas praias são a ingestão de bebidas alcoólicas (que alteram a capacidade de julgamento e resposta do banhista), correntes de retorno (onde o banhista é puxado para dentro do mar), depressão no fundo das praias e o impacto das ondas (onde o movimento forte da água arremessa o banhista para baixo). Em entrevista à CBN Vitória, a capitã do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo, Gabriela Andrade, orienta sobre como evitar afogamentos. Todo o cuidado é pouco também para banhos de piscina, lagoa e cachoeira. Ouça as explicações completas!
Entrevista Fernanda Queiroz - Gabriela Andrade - 29-07-22

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