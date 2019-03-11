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DEBATE CBN

Presos devem trabalhar para restituir o Estado pelos gastos?

Acompanhe o debate com o promotor de Justiça e coordenador do Grupo Especial de Trabalho em Execução Penal, Sérgio Alves Pereira e o professor Saulo Salvador Salomão, advogado criminalista, professor de criminologia da Academia de Polícia do Espírito Santo

Publicado em 11 de Março de 2019 às 13:05

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

11 mar 2019 às 13:05
Um projeto de Lei que obriga presos a pagarem por suas despesas na prisão está em pauta no Congresso Nacional. Depois de aprovado no Senado, seguiu para a Câmara, onde passará pela avaliação dos deputados federais. A proposta faz com que o preso restitua o Estado pelos gastos com sua manutenção no presídio.
No país, o custo médio de cada preso hoje é de R$ 2.440,00 mensais. A proposta altera a Lei de Execução Penal (LEP) prevendo o ressarcimento obrigatório, independentemente das circunstâncias. Caso não possua recursos próprios, o apenado pagará com o próprio trabalho.
Em entrevista à CBN Vitória, o promotor de Justiça e coordenador do Grupo Especial de Trabalho em Execução Penal, Sérgio Alves Pereira, explica que a Lei de Execuções Penais já determina que o preso condenado é obrigado a trabalhar na medida de suas aptidões e capacidade, e defende a proposta em pauta.
Já o professor Saulo Salvador Salomão, advogado criminalista, professor de criminologia da Academia de Polícia do Espírito Santo, acredita que a proposta em discussão não mudaria muito a realidade, diante da falta de oportunidades. Hoje os presídios capixabas só proporcionam trabalho para cerca de 14,4% dos detentos. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Sérgio Pereira e Saulo Salomão - 11-03-19
Segundo a Secretaria de Estado de Justiça,  no Espírito Santo 3.299 presos trabalham, o que representa 14,41% da massa carcerária. As áreas onde há presos trabalhando são: serviços de marcenaria, produção de hortaliças, construção civil, serviços gerais, produção industrial, logística e almoxarife, confecção, produção de calçados, serviços gráficos, produção de alimentos, panificação, coleta de resíduos, artesanatos diversos, entre outros.
A secretaria afirma que aplica a Lei de Execução Penal, que prevê o trabalho remunerado da pessoa privada de liberdade como finalidade educativa e produtiva. Explica ainda que adota políticas de reintegração social aos apenados, promovendo capacitação profissional, convênios e parcerias com diversas instituições do Estado.
Os presos recebem remuneração pelo trabalho executado em empresas conveniadas e demais instituições, sendo garantido um salário mínimo por mês. A remuneração é dividida em três partes iguais, sendo 1/3 para o preso, 1/3 para o beneficiário e 1/3 para a poupança pecúlio, sendo este último liberado após a liberdade. 

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