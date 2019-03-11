Presos devem trabalhar para restituir o Estado pelos gastos?

Um projeto de Lei que obriga presos a pagarem por suas despesas na prisão está em pauta no Congresso Nacional. Depois de aprovado no Senado, seguiu para a Câmara, onde passará pela avaliação dos deputados federais. A proposta faz com que o preso restitua o Estado pelos gastos com sua manutenção no presídio.

No país, o custo médio de cada preso hoje é de R$ 2.440,00 mensais. A proposta altera a Lei de Execução Penal (LEP) prevendo o ressarcimento obrigatório, independentemente das circunstâncias. Caso não possua recursos próprios, o apenado pagará com o próprio trabalho.

Em entrevista à CBN Vitória, o promotor de Justiça e coordenador do Grupo Especial de Trabalho em Execução Penal, Sérgio Alves Pereira, explica que a Lei de Execuções Penais já determina que o preso condenado é obrigado a trabalhar na medida de suas aptidões e capacidade, e defende a proposta em pauta.

Já o professor Saulo Salvador Salomão, advogado criminalista, professor de criminologia da Academia de Polícia do Espírito Santo, acredita que a proposta em discussão não mudaria muito a realidade, diante da falta de oportunidades. Hoje os presídios capixabas só proporcionam trabalho para cerca de 14,4% dos detentos.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Sérgio Pereira e Saulo Salomão - 11-03-19

Segundo a Secretaria de Estado de Justiça, no Espírito Santo 3.299 presos trabalham, o que representa 14,41% da massa carcerária. As áreas onde há presos trabalhando são: serviços de marcenaria, produção de hortaliças, construção civil, serviços gerais, produção industrial, logística e almoxarife, confecção, produção de calçados, serviços gráficos, produção de alimentos, panificação, coleta de resíduos, artesanatos diversos, entre outros.

A secretaria afirma que aplica a Lei de Execução Penal, que prevê o trabalho remunerado da pessoa privada de liberdade como finalidade educativa e produtiva. Explica ainda que adota políticas de reintegração social aos apenados, promovendo capacitação profissional, convênios e parcerias com diversas instituições do Estado.