Preso, senador Delcídio Amaral deve prestar depoimento à Polícia Federal nesta quinta (26)

O correspondente multimídia da Rede Gazeta, Rondinelli Tomazelli, fala da votação no Congresso Nacional para a manutenção da prisão do senador Delcídio Amaral (PT/MS). Entre os senadores petistas, apenas Paulo Paim (PT-RS) e Walter Pinheiro (PT-BA) não votaram pelo relaxamento da prisão de Delcídio Amaral (PT-MS). O presidente do PP, Ciro Nogueira (PI) não votou, e o senador Edison Lobão (PMDB-MA), investigado na Lava-Jato, se absteve. Os capixabas Rose de Freitas, Magno Malta e Ricardo Ferraço votaram pela manutenção.