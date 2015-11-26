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DIRETO DE BRASÍLIA

Preso, senador Delcídio Amaral deve prestar depoimento à Polícia Federal nesta quinta (26)

O correspondente multimídia da Rede Gazeta, Rondinelli Tomazelli, fala sobre a votação no Congresso Nacional para a manutenção da prisão do parlamentar

Publicado em 26 de Novembro de 2015 às 12:42

Publicado em 

26 nov 2015 às 12:42
O correspondente multimídia da Rede Gazeta, Rondinelli Tomazelli, fala da votação no Congresso Nacional para a manutenção da prisão do senador Delcídio Amaral (PT/MS). Entre os senadores petistas, apenas Paulo Paim (PT-RS) e Walter Pinheiro (PT-BA) não votaram pelo relaxamento da prisão de Delcídio Amaral (PT-MS). O presidente do PP, Ciro Nogueira (PI) não votou, e o senador Edison Lobão (PMDB-MA), investigado na Lava-Jato, se absteve. Os capixabas Rose de Freitas, Magno Malta e Ricardo Ferraço votaram pela manutenção.
Direto de Brasília - Rondinelli Tomazeli - 26-11-15

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