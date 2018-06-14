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ENTREVISTAS

Presidente de associação médica destaca os desafios da saúde pública

Dr. Lincoln Ferreira destaca que o poder público precisa estruturar melhor a saúde

Publicado em 14 de Junho de 2018 às 16:13

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

14 jun 2018 às 16:13
Os debates em torno da melhora da qualidade da formação dos médicos também passa pelas análises envolvendo o Revalida e exame de proficiência para profissionais. O exame de proficiência, por exemplo, para os acadêmicos recém-formados que tem por objetivo avaliar a capacidade dos profissionais que entram no mercado de trabalho - em estilo de avaliação que ocorre ao recém-formados em Direito. Outro ponto que também chama a atenção é a moratória. Dr. Lincoln Ferreira, presidente da Associação Médica Brasileira (AMB), destaca que a população precisa ter certeza de que, se um médico está formado e com um diploma e se ele tem totais condições de atendê-la, independentemente de onde tenha estudado. Em Vitória nesta semana para debater o assunto, na Reunião de Diretoria Plena e Conselho Deliberativo da Associação, ele fala sobre o tema nesta edição do CBN Cotidiano. Confira!
Entrevista CBN Cotidiano - Dr. Lincon Ferreira - 14-06-18 .mp3

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