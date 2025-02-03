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Presidente da OAB apresenta medidas no primeiro mês de mandato

Érica Neves detalha medidas do primeiro mês à frente da instituição e seus desafios

Publicado em 03 de Fevereiro de 2025 às 11:38

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

03 fev 2025 às 11:38
Érica Neves assumiu a presidência da OAB-ES no dia 1º de janeiro
Érica Neves assumiu a presidência da OAB-ES no dia 1º de janeiro Crédito: Isabela Santos/Comunicação OAB-ES
Érica Neves é a primeira mulher a presidir a Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Espírito Santo (OAB-ES) em 90 anos de história da entidade que representa a advocacia no Estado. Ela assumiu a presidência no último dia 1º de janeiro e a festa de posse está marcada para o próximo dia 11 de fevereiro. Especialista em Direito do Estado e do Consumidor, Erica Neves já foi diretora da Associação Brasileira de Advogados (ABA) no Espírito Santo, ocupou a secretaria-geral adjunta da Ordem e também duas comissões, antes de tentar a presidência na eleição de 2021, quando ficou em segundo lugar. Em janeiro, em seu primeiro ato como presidente, assinou uma portaria que determinou, por exemplo, a prorrogação do desconto de 15% na anuidade para o dia 20 de janeiro. Em entrevista à CBN Vitória, ela detalha medidas do primeiro mês à frente da instituição e seus desafios para o mandato 2025-2027. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Patricia Vallim - Erica Neves - 03-02-25.mp3

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