Presidente da Liga quer dividir desfile do grupo especial em dois dias

A partir das 15h desta quarta (13), as dezenove agremiações capixabas saberão quais as notas que receberam pelas apresentações no Sambão do Povo, entre os dias 21 e 23 de fevereiro. Cinco escolas do Grupo de Acesso B, sete escolas do Grupo de Acesso A e sete escolas do Grupo de Acesso Especial foram julgadas em nove quesitos: bateria, samba-enredo, harmonia, evolução, enredo, alegorias e adereços, fantasias, comissão de frente e mestre-sala e porta-bandeira. A grande expectativa é pela grande grande campeã do Carnaval de Vitória 2025.