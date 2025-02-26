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Carnaval de Vitória

Presidente da Liga quer dividir desfile do grupo especial em dois dias

Ouça entrevista com o  presidente da Liesge, Edson Neto

Publicado em 26 de Fevereiro de 2025 às 10:56

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

26 fev 2025 às 10:56
Desfile das escolas de samba do Carnaval de Vitória no Sambão do Povo
Desfile das escolas de samba do Carnaval de Vitória no Sambão do Povo Crédito: Fernando Madeira
A partir das 15h desta quarta (13), as dezenove agremiações capixabas saberão quais as notas que receberam pelas apresentações no Sambão do Povo, entre os dias 21 e 23 de fevereiro. Cinco escolas do Grupo de Acesso B, sete escolas do Grupo de Acesso A e sete escolas do Grupo de Acesso Especial foram julgadas em nove quesitos: bateria, samba-enredo, harmonia, evolução, enredo, alegorias e adereços, fantasias, comissão de frente e mestre-sala e porta-bandeira. A grande expectativa é pela grande grande campeã do Carnaval de Vitória 2025.
Em ordem de desfiles, Jucutuquara, Chegou O Que Faltava, Piedade, MUG, Novo Império, Boa Vista e Imperatriz do Forte disputam esse título. Em entrevista à CBN Vitória, o presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial do Espírito Santo (Liesge), Edson Neto, explica como as notas serão apresentadas. Edson Neto também fala das mudanças que podem ocorrer no desfile do próximo ano. Entre elas, a sugestão de dividir em dois dias o desfile do Grupo Especial. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Edson Neto - 26-02-25.mp3

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