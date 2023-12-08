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Fim de ano

Presentes de Natal: roupas, calçados e brinquedos são os itens mais comprados

presidente da Câmera de Dirigentes Lojistas de Vitória, Rogério Abranches Alcântara explica como está o comportamento do consumidor no final de 2023

Publicado em 08 de Dezembro de 2023 às 20:11

Publicado em 

08 dez 2023 às 20:11
Compras de natal
Compras de natal Crédito: Pexels
Principal data comemorativa do ano, o Natal deve movimentar comerciantes em todo o país. A projeção é que 130 milhões de consumidores de todo o país garantam um presente especial neste fim de ano. De acordo com uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), os itens mais desejados neste final de ano são roupas, perfumes e cosméticos, calçados e brinquedos.
Em entrevista ao CBN Cotidiano, o presidente da Câmera de Dirigentes Lojistas de Vitória, Rogério Abranches Alcântara explica como está o comportamento do consumidor neste final de 2023. Ouça a conversa completa!
Entrevista Diony Silva - Rogério Abranches Alcântara - 08-12-23

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