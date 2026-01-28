Prescrição de medicamentos por enfermeiros: o que diz nova Resolução?

Remédios, farmácia, medicamentos Crédito: Shutterstock

O Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) publicou, no Diário Oficial da União, a Resolução nº 801/2026, que consolida as diretrizes para a prescrição de medicamentos por enfermeiras e enfermeiros no âmbito do Processo de Enfermagem. A informação, da última semana, é que o Conselho teria autorizado prescrição de qualquer medicamento, como antibióticos, por enfermeiros. Mas é necessário alertar. A prescrição de medicamentos previstos em protocolos institucionais é parte das atribuições legais do enfermeiro desde 1986, segundo o Conselho.

O Cofen indica que a novidade, é que a Resolução estabelece parâmetros técnicos claros para a prescrição. Além disso, segundo o Cofen, são indicados modelos de receituário normal e especial, que preveem a indicação expressa do protocolo que respalda a prescrição. Além do padrão de receituário, a resolução traz um rol de medicamentos mínimos, já previstos em protocolos e políticas de Saúde, indicando qual o documento que respalda a prescrição. O enfermeiro fiscal do Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo (Coren-ES), Antônio Pereira Filho, fala sobre o assunto.

"A gente amplia e melhora aquilo que já existe. O enfermeiro, enquanto prescritor, já está na rede de saúde há décadas, em 1986. Uma profissão regulamentada. E desde então já havia a previsão de que o enfermeiro, integrante de uma equipe de saúde, e seguindo protocolos institucionais, caberia a ele também prescrever medicamentos. O que vem acontecendo, por meio da Resolução, é a ampliação do protocolo para outras áreas, como saúde da mulher, da criança. Mas é importante alertar. Não é um 'libera geral'. Ele precisa de estar dentro de uma instituição, de uma equipe multidisciplinar, e seguindo protocolos previamente pactuados, seja rede pública ou privada", explica.

Ele também lembra que por meio da Resolução 801, é trazido que o receituário, além das informações básicas (nome do paciente, medicamento, dose) vai vir também anotado o protocolo institucional em que essa medicação está referenciada e colocada pelo enfermeiro", explica. Ouça a conversa completa!

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ANVISA :

A Resolução Cofen nº 801/2026 vem de uma atualização feita no ano passado pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) no Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados (SNGPC), que passou a incluir o registro profissional de enfermeiros. Assim, ela dá respaldo técnico-jurídico para a aceitação das receitas em farmácias e drogarias.



Esse Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados monitora as movimentações de entrada (compras e transferências) e saída (vendas, transformações, transferências e perdas) de medicamentos comercializados em farmácias e drogarias privadas do país.



Com a atualização de 2025, a Anvisa reconhece o registro do enfermeiro nas receitas para fins de monitoramento. A permissão da prescrição, no entanto, dependia de uma resolução do Cofen, que é quem regulamenta a permissão -- o que aconteceu com essa publicação.



Portanto, a Resolução Cofen nº 801/2026, fundamentada pela atualização da Anvisa, agora, autoriza o enfermeiro a prescrever medicamentos, incluindo antibióticos como amoxicilina, azitromicina e eritromicina.

