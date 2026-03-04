Prescrição de canabidiol: o que dizem as pesquisas médicas e o uso no Brasil

A Anvisa regula o uso de canabidiol (CBD) no Brasil, permitindo a importação, venda em farmácias e, recentemente, o cultivo por pessoas jurídicas (associações/empresas) para fins medicinais. A regulamentação, no entanto, exige prescrição médica.
Nesse cenário de tratamento médico, no final de 2025, a Jama, revista da Associação Médica Americana, publicou uma importante revisão intitulada “O uso terapêutico da Cannabis (maconha) e do Canabidiol” (composto químico extraído da maconha, desprovido de efeitos psicoafetivos, para fins terapêuticos).
O médico infectologista Lauro Ferreira Pinto, que recentemente escreveu artigo em "A Gazeta" sobre o assunto, explica que após detalhada pesquisa, a Jama conclui que os compostos com canabidiol têm evidências científicas para uso em apenas três condições: no tratamento da anorexia (perda de apetite) associada aos casos de HIV/AIDS avançado, na redução de náuseas e vômitos associados à quimioterapia e ao câncer e no tratamento de convulsões de difícil controle em crianças. Em todas as outras situações, como o tratamento da dor refratária ou da insônia (indicações da moda), não existem evidências de que seu uso seja mais adequado que outras abordagens médicas mais convencionais. Em entrevista à CBN Vitória, o especialista fala sobre o assunto.
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Lauro Ferreira Pinto – 04-03-26.mp3