Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

TEMPERATURA

Preparem os casacos: o frio está chegando ao Estado

Segundo Climatempo, recorde de menor temperatura do ano deverá acontecer neste sábado

Publicado em 26 de Abril de 2017 às 11:38

Publicado em 

26 abr 2017 às 11:38
A temperatura na Grande Vitória deve cair consideravelmente a partir da tarde desta quinta-feira (27), segundo previsão do Instituto Climatempo. A meteorologista Josélia Pegorim explica que esta mudança climática vem acompanhada inicialmente de ventos fortes e depois de chuva e queda de temperatura, podendo a atingir recorde de menor temperatura do ano no próximo sábado. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Josélia Pegorim - 26-04-17
Segundo a meteorologista, a chuva dessa frente fria começa a ser sentida na região da Grande Vitória e nas áreas mais ao Sul do Espírito Santo com a incidência dos ventos sul e sudoeste, frutos da massa de ar polar. A condição vai ser intensificada na sexta-feira e no sábado com predomínio de céu nublado.
O sol só deve aparecer com mais força na segunda-feira, feriado do Dia do Trabalho.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 02/06/2026
Ferrovia, linha de trem
EF 118: burocracia não pode ser uma pedra no caminho da ferrovia
Editais e Avisos - 02/06/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados