Preparem os casacos: o frio está chegando ao Estado

A temperatura na Grande Vitória deve cair consideravelmente a partir da tarde desta quinta-feira (27), segundo previsão do Instituto Climatempo. A meteorologista Josélia Pegorim explica que esta mudança climática vem acompanhada inicialmente de ventos fortes e depois de chuva e queda de temperatura, podendo a atingir recorde de menor temperatura do ano no próximo sábado.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Josélia Pegorim - 26-04-17

Segundo a meteorologista, a chuva dessa frente fria começa a ser sentida na região da Grande Vitória e nas áreas mais ao Sul do Espírito Santo com a incidência dos ventos sul e sudoeste, frutos da massa de ar polar. A condição vai ser intensificada na sexta-feira e no sábado com predomínio de céu nublado.