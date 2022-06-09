Prefixo 0303 passa a ser obrigatório para telemarketing; chamadas em excesso serão bloqueadas

Desde esta quarta-feira (08), todas as empresas de telemarketing que ofertem produtos e serviços devem, obrigatoriamente, utilizar o código 0303 para fazer as ligações, seja telefonia móvel ou fixa. A medida foi determinada por uma regulamentação da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) para tentar combater o telemarketing abusivo e dar a liberdade para que o consumidor possa identificar o chamador e, assim, exercer o seu direito de atender ou não aquela ligação. Os brasileiros podem pedir às operadoras o bloqueio das chamadas. Além disso, ao receber uma chamada de telemarketing que não comece com 0303, entre em contato com a Anatel para denunciar o número. É o que orienta o conselheiro da autarquia, Emmanoel Campelo, em entrevista à CBN Vitória. Acompanhe!