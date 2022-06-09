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Prefixo 0303 passa a ser obrigatório para telemarketing; chamadas em excesso serão bloqueadas

O conselheiro da Anatel, Emmanoel Campelo, explica como denunciar quem não respeitar a regra

Publicado em 09 de Junho de 2022 às 10:40

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

09 jun 2022 às 10:40
Anatel abre consulta pública para atribuir número exclusivo para telemarketing
telemarketing Crédito: Freepik
Desde esta quarta-feira (08), todas as empresas de telemarketing que ofertem produtos e serviços devem, obrigatoriamente, utilizar o código 0303 para fazer as ligações, seja telefonia móvel ou fixa. A medida foi determinada por uma regulamentação da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) para tentar combater o telemarketing abusivo e dar a liberdade para que o consumidor possa identificar o chamador e, assim, exercer o seu direito de atender ou não aquela ligação. Os brasileiros podem pedir às operadoras o bloqueio das chamadas. Além disso, ao receber uma chamada de telemarketing que não comece com 0303, entre em contato com a Anatel para denunciar o número. É o que orienta o conselheiro da autarquia, Emmanoel Campelo, em entrevista à CBN Vitória. Acompanhe! 
Entrevista Fernanda Queiroz - Emmanoel Campelo- 09-06-22
A Anatel expediu também medida cautelar para evitar ligações realizadas por robôs, conhecidas por 'robocalls'. O órgão vai bloquear as empresas que usarem robôs automáticos para fazer mais de 100 mil ligações abusivas de telemarketing por dia. Serão consideradas chamadas abusivas aquelas que não chegam a ser completadas quando o consumidor atende ou que sejam desligadas automaticamente em até três segundos. A medida terá validade de três meses. Foi dado o prazo de 15 dias, contados da publicação da decisão, para que as empresas adotem providências para a adequação de atividades e, assim, cessar a sobrecarga de chamadas aos consumidores sem efetiva comunicação. Passado esse prazo, as operadoras serão obrigadas a bloquear as chamadas de 'robocalls' que continuem gerando excesso de ligações.

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