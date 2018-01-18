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ENTREVISTAS

Prefeituras têm aumento no número de denúncias contra poluição sonora

Publicado em 18 de Janeiro de 2018 às 12:34

Publicado em 

18 jan 2018 às 12:34
Durante o verão acontecem muitas festas e é também um período em que se tornam mais frequentes as reclamações sobre poluição sonora, causada pelos altos decibéis. Por esse motivo, as prefeituras de Vitória e Vila Velha pretendem intensificar a fiscalização do “Disque-silêncio”. Nesta edição do CBN Vitória, o coordenador de desenvolvimento de controle ambiental da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável de Vila Velha, Luiz Delfino Canal, e a gerente de fiscalização da Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Urbanos, Priscila Ligia Viana Alvarino, apresentam mais detalhes sobre a fiscalização. Confira!
Entrevista - John Gomes - Priscila Ligia Viana Alvarino - 18-01-18

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