Prefeituras têm aumento no número de denúncias contra poluição sonora

Durante o verão acontecem muitas festas e é também um período em que se tornam mais frequentes as reclamações sobre poluição sonora, causada pelos altos decibéis. Por esse motivo, as prefeituras de Vitória e Vila Velha pretendem intensificar a fiscalização do “Disque-silêncio”. Nesta edição do CBN Vitória, o coordenador de desenvolvimento de controle ambiental da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável de Vila Velha, Luiz Delfino Canal, e a gerente de fiscalização da Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Urbanos, Priscila Ligia Viana Alvarino, apresentam mais detalhes sobre a fiscalização. Confira!