Prefeituras se articulam para duplicação do trecho Norte da BR-101 ser liberada

A duplicação do Trecho Norte da BR 101, que vai da Serra até Pedro Canário, pode ser suspensa a partir do início da Reserva Biológica (Rebio) de Sooretama. Da reserva até a Bahia, a obra seria excluída e substituída pela construção de terceira faixa nos pontos críticos da rodovia. Por esta alternativa, ficariam excluídos da duplicação seis municípios dos 25 que são percorridos pela rodovia no Espírito Santo: Sooretama, Jaguaré, São Mateus, Conceição da Barra, Pinheiros e Pedro Canário.
Para reverter a situação, as prefeituras da região pretendem recorrer ao apoio dos parlamentares estaduais e federais, além do governo estadual. É o que explicou ao CBN Cotidiano o prefeito de Montanha, André Sampaio, que é presidente do ProdNorte, consórcio de desenvolvimento regional que reúne municípios do Norte capixaba.
Fabio Botacin entrevista André Sampaio - 09/06/2021