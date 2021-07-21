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Reabilitação

Prefeituras oferecem fisioterapia pulmonar para pacientes com sequelas da Covid

O entrevistado é o gerente de Regulação da Secretaria Municipal da Saúde da Serra, Márcio Dobal de Oliveira

Publicado em 21 de Julho de 2021 às 17:23

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

21 jul 2021 às 17:23
Pulmão, pulmões, sistema respiratório, respiração
Prefeituras oferecem fisioterapia pulmonar para pacientes com sequelas da Covid-19 Crédito: Freepik
Um importante alerta: a reabilitação respiratória é desafio para pacientes pós-Covid. Isso porque as pessoas que tiveram sequelas da doença nos pulmões, em geral, necessitam de fisioterapia para reeducar a respiração e obter qualidade de vida. Cidades da Grande Vitória ofertam a fisioterapia pulmonar para o pacientes com sequelas. Na Serra, por exemplo, há disponibilidade do tratamento na Clínica de Reabilitação Acelerada Vila Velha (CRAVV), localizada no bairro Residencial Laranjeiras. É o que contou o gerente de Regulação da Secretaria Municipal da Saúde da Serra, Márcio Dobal de Oliveira, em entrevista ao CBN Cotidiano. O tempo médio de espera pelo serviço é de até 10 dias e cada paciente recebe a indicação inicial para 20 sessões. Ouça:
Fabio Botacin entrevista Márcio Dobal de Oliveira - 21/07/2021

Vitória

A fisioterapia pulmonar é ofertada para pessoas adultas, de qualquer idade, que já tiveram os primeiros sintomas da Covid-19 há mais de 15 dias, estejam sem febre, sem desconforto respiratório grave e com a mobilidade preservada. O encaminhamento é realizado após consulta médica em uma unidade de saúde - preferencialmente, a de referência do munícipe.

Cariacica

A Secretaria Municipal de Saúde de Cariacica informou que pacientes com sequelas pós-Covid podem se dirigir às 29 unidades básicas de saúde do município. As equipes médicas avaliam a necessidade de cada caso e realizam os encaminhamentos a especialistas ou tratamentos específicos

Vila Velha

Não oferta fisioterapia pulmonar na rede municipal.

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