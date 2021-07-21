Prefeituras oferecem fisioterapia pulmonar para pacientes com sequelas da Covid

Um importante alerta: a reabilitação respiratória é desafio para pacientes pós-Covid. Isso porque as pessoas que tiveram sequelas da doença nos pulmões, em geral, necessitam de fisioterapia para reeducar a respiração e obter qualidade de vida. Cidades da Grande Vitória ofertam a fisioterapia pulmonar para o pacientes com sequelas. Na Serra, por exemplo, há disponibilidade do tratamento na Clínica de Reabilitação Acelerada Vila Velha (CRAVV), localizada no bairro Residencial Laranjeiras. É o que contou o gerente de Regulação da Secretaria Municipal da Saúde da Serra, Márcio Dobal de Oliveira, em entrevista ao CBN Cotidiano. O tempo médio de espera pelo serviço é de até 10 dias e cada paciente recebe a indicação inicial para 20 sessões. Ouça: