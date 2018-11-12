Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • "Prefeituras não fizeram dever de casa" diz Defesa Civil sobre chuva
CHUVA NO ES

"Prefeituras não fizeram dever de casa" diz Defesa Civil sobre chuva

Segundo o tenente-coronel Carlos Wagner Borges, coordenador de Comunicação dos Bombeiros e Defesa Civil Estadual, em Vila Velha e Cariacica faltam investimentos em prevenção

Publicado em 12 de Novembro de 2018 às 11:02

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

12 nov 2018 às 11:02
"Prefeituras não fizeram o dever de casa", diz tenente-coronel Carlos Wagner Borges, coordenador de Comunicação dos Bombeiros e Defesa Civil Estadual, sobre alagamentos recorrentes em Vila Velha e Cariacica. Segundo ele, há seis anos os municípios receberam da Defesa Civil Estadual um mapeamento de todas as áreas de risco no Espírito Santo. Tempo suficiente, segundo ele, para medidas preventivas pudessem ser adotadas para amenizar os estragos em pontos recorrentes de alagamento, como em Cobilândia.  
Entrevista - Fernanda Queiroz - Ten-cel Carlos Wagner Borges - 12-11-18

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quase todo o ES recebe alerta amarelo de tempestade e granizo
Galpão logístico, armazenamento, mercadorias
O peso do setor atacadista na economia capixaba
Editais e Avisos - 02/06/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados