"Prefeituras não fizeram dever de casa" diz Defesa Civil sobre chuva

"Prefeituras não fizeram o dever de casa", diz tenente-coronel Carlos Wagner Borges, coordenador de Comunicação dos Bombeiros e Defesa Civil Estadual, sobre alagamentos recorrentes em Vila Velha e Cariacica. Segundo ele, há seis anos os municípios receberam da Defesa Civil Estadual um mapeamento de todas as áreas de risco no Espírito Santo. Tempo suficiente, segundo ele, para medidas preventivas pudessem ser adotadas para amenizar os estragos em pontos recorrentes de alagamento, como em Cobilândia.