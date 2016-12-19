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ENTREVISTA

Prefeituras do Estado que recebem recursos do petróleo estão na mira da PF

O Superintendente da Polícia Federal no ES, Ildo Gasparetto, explicou que isso ocorre devido à descentralização das investigações da Lava-Jato

Publicado em 19 de Dezembro de 2016 às 12:24

Publicado em 

19 dez 2016 às 12:24
Advogado é preso pela Polícia Federal, no Espírito Santo, durante realização da Operação Timóteo, que tem como objetivo desarticular um esquema de corrupção na cobrança de royalties da exploração mineral. O Superintendente da Polícia Federal no ES, Ildo Gasparetto, explicou também que com a descentralização das investigações da Lava-Jato, as prefeituras que recebem recursos de petróleo passam a ficar na mira da estrutura local da PF, assim como quem foi beneficiado com recursos da Odebrecht.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Hildo Gaspareto - 19-12-16

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