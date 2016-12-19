Prefeituras do Estado que recebem recursos do petróleo estão na mira da PF

Advogado é preso pela Polícia Federal, no Espírito Santo, durante realização da Operação Timóteo, que tem como objetivo desarticular um esquema de corrupção na cobrança de royalties da exploração mineral. O Superintendente da Polícia Federal no ES, Ildo Gasparetto, explicou também que com a descentralização das investigações da Lava-Jato, as prefeituras que recebem recursos de petróleo passam a ficar na mira da estrutura local da PF, assim como quem foi beneficiado com recursos da Odebrecht.