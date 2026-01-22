Prefeituras do ES divulgam calendário do IPTU 2026; conheça o calendário de Viana

O ano começou e diversas prefeituras do Espírito Santo já divulgaram o calendário do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) 2026. Os municípios oferecem desconto para quem optar pelo pagamento em cota única, ou seja, do valor integral do imposto. Nos próximos dias, a CBN Vitória conversa com representantes das cidades da Grande Vitória sobre o assunto. Hoje, o destaque é Viana. O município oferece desconto de 10% para pagamento em cota única até o dia 10 de abril. Há ainda a opção de pagamento à vista no dia 11 de maio, com desconto de 5%. O tributo também pode ser parcelado em seis vezes, sem desconto. Em entrevista à CBN Vitória, o prefeito da cidade, Wanderson Bueno, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!