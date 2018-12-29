Prefeituras detalham regras de convivência nas praias durante o verão

Nesta edição do CBN Vitória você acompanha, na explicação das prefeituras da Grande Vitória, as regras de convivência nas praias. Realização de churrasco, carros de som e comércio de bebidas são alguns dos itens que geram dúvidas por parte de banhistas e turistas. Afinal, já estamos no verão - período de grande procura desses locais - e também se aproximando do dia da festa da virada do ano a movimentação fica significativa. O que pode e não pode nas praias? É o que você vai acompanhar, ao longo desta edição, na explicação junto aos representantes municipais.