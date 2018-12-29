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Entrevistas

Prefeituras detalham regras de convivência nas praias durante o verão

O que pode e não pode nas praias durante o verão? É o que você vai acompanha nesta entrevista, com a explicação junto aos representantes das prefeituras da Grande Vitória

Publicado em 29 de Dezembro de 2018 às 12:22

Publicado em 

29 dez 2018 às 12:22
Nesta edição do CBN Vitória você acompanha, na explicação das prefeituras da Grande Vitória, as regras de convivência nas praias. Realização de churrasco, carros de som e comércio de bebidas são alguns dos itens que geram dúvidas por parte de banhistas e turistas. Afinal, já estamos no verão - período de grande procura desses locais - e também se aproximando do dia da festa da virada do ano a movimentação fica significativa. O que pode e não pode nas praias? É o que você vai acompanhar, ao longo desta edição, na explicação junto aos representantes municipais.
ENTREVISTADO 1: Secretário de Meio Ambiente em exercício de Vitória, Ademir Barbosa Filho
Entrevista- John Gomes - Ademir Barbosa Filho - 29-12-18.mp3
 
 
ENTREVISTADO 2: Coordenador municipal da Fiscalização de Posturas de Vila Velha, Edmar Barbosa Junior
Entrevista- John Gomes - Edmar Barbosa Junior - 29-12-18.mp3
ENTREVISTADA 3: Secretária de Desenvolvimento Urbano da Serra, Mirian Soprani
Entrevista- John Gomes - Mirian Soprani - 29-12-18.mp3

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