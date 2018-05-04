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Prefeitura veta show internacional no parque Pedra da Cebola

Publicado em 04 de Maio de 2018 às 17:59

Publicado em 

04 mai 2018 às 17:59
Um dos pontos turísticos mais conhecidos - e visitados - de Vitória é a Pedra da Cebola. E, mais recentemente, uma polêmica envolvendo a região tomou conta da cidade: a possibilidade do local ser palco para grandes shows. A demanda surgiu após um produtor de eventos anunciar que Alanis Morissette, cantora internacional, faria um show no parque.
Uma audiência pública com moradores de Jardim da Penha, Mata da Praia e Bairro República vai discutir a abertura do Parque Pedra da Cebola para eventos de grande porte. A reunião está marcada para o dia 14 de maio, na Mata da Praia, em Vitória.
Apesar da audiência, o secretário Municipal de Meio Ambiente (Semmam) de Vitória, Luiz Emanuel Zouain da Rocha, explica que não há possibilidade do evento ocorrer no Parque Pedra da Cebola. Confira na entrevista!
Entrevista - John Gomes - Luiz Emanoel - 04-05-18.mp3

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