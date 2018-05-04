Prefeitura veta show internacional no parque Pedra da Cebola

Um dos pontos turísticos mais conhecidos - e visitados - de Vitória é a Pedra da Cebola. E, mais recentemente, uma polêmica envolvendo a região tomou conta da cidade: a possibilidade do local ser palco para grandes shows. A demanda surgiu após um produtor de eventos anunciar que Alanis Morissette, cantora internacional, faria um show no parque.

Uma audiência pública com moradores de Jardim da Penha, Mata da Praia e Bairro República vai discutir a abertura do Parque Pedra da Cebola para eventos de grande porte. A reunião está marcada para o dia 14 de maio, na Mata da Praia, em Vitória.

Apesar da audiência, o secretário Municipal de Meio Ambiente (Semmam) de Vitória, Luiz Emanuel Zouain da Rocha, explica que não há possibilidade do evento ocorrer no Parque Pedra da Cebola. Confira na entrevista!