Prefeitura vai retirar vans clandestinas das ruas de Vila Velha

Cerca de 80 veículos que atuam no transporte clandestino em Vila Velha, transportam por dia cerca de 5 mil pessoas ao custo de uma passagem cujo valor é equivalente ao que é cobrado pelo transporte regular, R$ 3,20.

Uma ação da prefeitura do município tenta coibir a ação destas vans, mas esbarrava na ausência de guincho e pátio para apreensão e recolhimento dos veículos flagrados.

De acordo com o secretário de Prevenção, Combate à Violência e Trânsito de Vila Velha, Oberacy Emmerich Junior, diante das dificuldades enfrentadas para retirá-los das ruas, o município decidiu adquirir um guincho para que as autuações possam ser finalizadas, com o efetivo recolhimento dos veículos. No entanto, o próprio secretário admite que a população só busca o transporte alternativo diante do serviço ruim que é prestado pelo transporte regular na cidade.