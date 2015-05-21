Prefeitura vai cancelar multas de parquímetros com defeito

Prefeitura de Vitória vai cancelar multas emitidas em áreas onde parquímetros apresentaram defeito. Serão anuladas as punições para motoristas que foram autuados e que estavam estacionados sem o pagamento do parquímetro, em virtude dos equipamentos estarem com defeito. A sub-secretária de Segurança Urbana de Vitória, Luciana Fiorin, explica que o problema foi identificado na região da Praia do Canto e que o levantamento deve estar concluído em até 15 dias.