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Prefeitura vai cancelar multas de parquímetros com defeito

A sub-secretária de Segurança Urbana de Vitória, Luciana Fiorin, explica que o problema foi identificado na região da Praia do Canto e que o levantamento deve estar concluído em até 15 dias.

Publicado em 21 de Maio de 2015 às 15:37

Publicado em 

21 mai 2015 às 15:37
Prefeitura de Vitória vai cancelar multas emitidas em áreas onde parquímetros apresentaram defeito. Serão anuladas as punições para motoristas que foram autuados e que estavam estacionados sem o pagamento do parquímetro, em virtude dos equipamentos estarem com defeito. A sub-secretária de Segurança Urbana de Vitória, Luciana Fiorin, explica que o problema foi identificado na região da Praia do Canto e que o levantamento deve estar concluído em até 15 dias.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Luciana Fiorin - 21-05-15

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