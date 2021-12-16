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Em Vitória

Prefeitura promete guinchar veículo que estiver estacionado em lugar proibido

Ouça entrevista com o secretário municipal de Segurança Urbana, Ícaro Ruginski e com o presidente do Conselho Municipal de Segurança Urbana de Vitória, Aylton Dadalto

Publicado em 16 de Dezembro de 2021 às 11:48

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

16 dez 2021 às 11:48
Guincho, carro guinchado, carro irregular
Crédito: Arquivo AG
A prefeitura de Vitória promete guinchar os veículos que estacionarem em lugares proibidos na capital. A afirmação é do secretário municipal de Segurança Urbana, Ícaro Ruginski. Segundo ele, a medida faz parte das ações voltadas para o verão, quando há aumento no fluxo de veículos e pessoas nas vias e praias. O presidente do Conselho Municipal de Segurança Urbana de Vitória, Aylton Dadalto, contou que estacionamento em local proibido é uma das principais reclamações recebidas pelo conselho por parte dos moradores da cidade.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Icaro Ruginski e Aylton Dadalto - 16-12-21.mp3
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam) vai realizar, neste verão, o Projeto Praia Limpa, com abordagens educativas aos frequentadores da praia sobre a importância de adotar atitudes corretas para o bom convívio social e para preservação da vida marinha e de todo o ecossistema praial. Além disso, agentes de Proteção Ambiental fazem operações por terra, fiscalizando a ocupação da restinga, por exemplo, e por mar, coibindo irregularidades como o som alto em embarcações.
Informa, ainda, que o Disque-Silêncio funciona 24 horas por dia. Os agentes atendem às reclamações dos moradores registradas no 156 (telefone ou aplicativo Vitória Online). Assim que a denúncia de poluição sonora é recebida, agentes de Proteção Ambiental vão ao local, verificam o nível de pressão sonora e adotam as medidas cabíveis, baseados na legislação. De acordo com o decreto 17.304/2018, são proibidos veículos automotores e caixas de som portáteis nos logradouros de Vitória, incluindo praias.

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