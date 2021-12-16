Prefeitura promete guinchar veículo que estiver estacionado em lugar proibido

Crédito: Arquivo AG

A prefeitura de Vitória promete guinchar os veículos que estacionarem em lugares proibidos na capital. A afirmação é do secretário municipal de Segurança Urbana, Ícaro Ruginski. Segundo ele, a medida faz parte das ações voltadas para o verão, quando há aumento no fluxo de veículos e pessoas nas vias e praias. O presidente do Conselho Municipal de Segurança Urbana de Vitória, Aylton Dadalto, contou que estacionamento em local proibido é uma das principais reclamações recebidas pelo conselho por parte dos moradores da cidade.

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A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam) vai realizar, neste verão, o Projeto Praia Limpa, com abordagens educativas aos frequentadores da praia sobre a importância de adotar atitudes corretas para o bom convívio social e para preservação da vida marinha e de todo o ecossistema praial. Além disso, agentes de Proteção Ambiental fazem operações por terra, fiscalizando a ocupação da restinga, por exemplo, e por mar, coibindo irregularidades como o som alto em embarcações.