Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CRIME AMBIENTAL EM VITÓRIA

Prefeitura pede que população denuncie envenenamento de árvores

Somente este ano foram 10 árvores envenenadas flagradas pela administração municipal

Publicado em 18 de Dezembro de 2018 às 11:27

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

18 dez 2018 às 11:27
Três árvores localizadas na Avenida Saturnino de Brito, em Vitória, foram envenenadas e não podem mais ser recuperadas. Elas estão localizadas próximo à praça dos Desejos, e terão que ser extraídas. O envenenamento, segundo o secretário Municipal de Meio Ambiente, Luiz Emanoel Zouain, foi feito com perfurações no tronco, bem perto da raiz. Ele pede que a população denuncie situações como essa, entrando imediatamente em contato com o telefone da PMV 156.
De acordo com a secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam), a hipótese mais provável é que as árvores tenham sido envenenadas por moradores da região que viam nas plantas um empecilho para ter acesso à vista do mar da janela de casa. Ainda segundo o secretário, em 2018, pelo menos dez árvores foram envenenadas na Capital. Quem coloca veneno em árvores comete crime ambiental.
 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Luiz Emanuel Zouain - 18-12-18.mp3
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Violência contra crianças e adolescentes
Articulação intersetorial fortalece a proteção de crianças e adolescentes vítimas de violência
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: como fica o tempo no feriado; Anvisa determina recolhimento de lote de água mineral
José teve o pé queimado horas após o nascimento na Serra
Mãe relata novo drama de bebê queimado em maternidade no ES: cirurgia é suspensa após anestesia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados