Prefeitura pede que população denuncie envenenamento de árvores

Três árvores localizadas na Avenida Saturnino de Brito, em Vitória, foram envenenadas e não podem mais ser recuperadas. Elas estão localizadas próximo à praça dos Desejos, e terão que ser extraídas. O envenenamento, segundo o secretário Municipal de Meio Ambiente, Luiz Emanoel Zouain, foi feito com perfurações no tronco, bem perto da raiz. Ele pede que a população denuncie situações como essa, entrando imediatamente em contato com o telefone da PMV 156.
De acordo com a secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam), a hipótese mais provável é que as árvores tenham sido envenenadas por moradores da região que viam nas plantas um empecilho para ter acesso à vista do mar da janela de casa. Ainda segundo o secretário, em 2018, pelo menos dez árvores foram envenenadas na Capital. Quem coloca veneno em árvores comete crime ambiental.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Luiz Emanuel Zouain - 18-12-18.mp3