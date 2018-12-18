Prefeitura pede que população denuncie envenenamento de árvores

Três árvores localizadas na Avenida Saturnino de Brito, em Vitória, foram envenenadas e não podem mais ser recuperadas. Elas estão localizadas próximo à praça dos Desejos, e terão que ser extraídas. O envenenamento, segundo o secretário Municipal de Meio Ambiente, Luiz Emanoel Zouain, foi feito com perfurações no tronco, bem perto da raiz. Ele pede que a população denuncie situações como essa, entrando imediatamente em contato com o telefone da PMV 156.