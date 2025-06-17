Prefeitura já admite construção de baias para embarque na Enseada do Suá

As mudanças no trânsito da Enseada do Suá, em Vitória, têm sido muito comentadas entre moradores da região. Como consta no Plano de Mobilidade Leste da prefeitura, estão previstas alterações na circulação de veículos nas vias que dão acesso à Terceira Ponte, em especial, a rua Clóvis Machado e a avenida João Batista Parra. Diante das manifestações da Associação de Moradores, Empresários e Investidores da Enseada do Suá (Amei-ES), o Ministério Público Estadual (MPES) recomendou à prefeitura a suspensão imediata das intervenções até que sejam apresentados os estudos técnicos e promovida uma reunião com a sociedade civil, prevista para o início de julho. Em resposta, a prefeitura afirma que o projeto foi baseado em estudos técnicos e simulações computacionais. Em entrevista à CBN Vitória nesta terça-feira (17), o secretário Municipal de Obras e Habitação, Gustavo Perin, disse que não irá voltar atrás das mudanças, mas admite pequenos ajustes, como a construção de baias para embarque e desembarque.