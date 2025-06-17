Prefeitura já admite construção de baias para embarque na Enseada do Suá

As mudanças no trânsito da Enseada do Suá, em Vitória, têm sido muito comentadas entre moradores da região. Como consta no Plano de Mobilidade Leste da prefeitura, estão previstas alterações na circulação de veículos nas vias que dão acesso à Terceira Ponte, em especial, a rua Clóvis Machado e a avenida João Batista Parra. Diante das manifestações da Associação de Moradores, Empresários e Investidores da Enseada do Suá (Amei-ES), o Ministério Público Estadual (MPES) recomendou à prefeitura a suspensão imediata das intervenções até que sejam apresentados os estudos técnicos e promovida uma reunião com a sociedade civil, prevista para o início de julho. Em resposta, a prefeitura afirma que o projeto foi baseado em estudos técnicos e simulações computacionais. Em entrevista à CBN Vitória nesta terça-feira (17), o secretário Municipal de Obras e Habitação, Gustavo Perin, disse que não irá voltar atrás das mudanças, mas admite pequenos ajustes, como a construção de baias para embarque e desembarque.
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Gustavo Perin -17-06-25.mp3
O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio da Promotoria de Justiça Cível de Vitória, informa que instaurou Notícia de Fato sobre as alterações viárias propostas e iniciadas pelo Município, oriundo de uma representação apresentação pela Associação de Moradores, Empresários, e Investidores da Enseada do Suá (AMEI-ES).
Nos trâmites do procedimento, o MPES enviou ofício à Prefeitura de Vitória solicitando a suspensão de qualquer alteração viária no bairro Enseada do Suá, até que sejam apresentados os estudos e justificativas para as mudanças pretendidas, tanto para o Ministério Público quanto para a sociedade, em reunião a ser agendada pela Promotoria de Justiça, prevista para início de julho.
Além disso, foi solicitado também o encaminhamento dos estudos ao MPES e informações se as mudanças mencionadas estão contempladas no Plano de Mobilidade da Cidade.