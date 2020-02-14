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APÓS ATAQUES

Prefeitura garante segurança para foliões no Carnaval de Vitória

Mesmo com apreensão após os ataques no entorno do Complexo da Penha, evento é mantido com reforço no policiamento

Publicado em 14 de Fevereiro de 2020 às 17:55

Publicado em 

14 fev 2020 às 17:55
O Carnaval de Vitória está mantido. Mesmo com o receio de alguns foliões após os ataques em avenidas no entorno do Complexo da Penha na manhã desta sexta-feira (14), o evento vai acontecer normalmente no Sambão do Povo. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória (CDTIV), Leonardo Krohling, garantiu que não há risco para quem for prestigiar os desfiles. O esquema de segurança, já definido anteriormente, conta com 750 policiais militares e 140 guardas municipais durante a sexta (14) e o sábado (15), durante os desfiles do Grupo de Acesso A e do Grupo Especial, respectivamente.
O diretor-presidente também deu orientações para o conforto do folião, como deixar o carro em casa e aproveitar a festa de ônibus, táxi ou carro de aplicativo, já que estacionar na região não é tarefa fácil no período. Acompanhe a entrevista:
Entrevista - José Carlos - Lonardo Krohling - 8.16s - 14-02-20.mp3

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