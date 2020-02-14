Prefeitura garante segurança para foliões no Carnaval de Vitória

O Carnaval de Vitória está mantido. Mesmo com o receio de alguns foliões após os ataques em avenidas no entorno do Complexo da Penha na manhã desta sexta-feira (14), o evento vai acontecer normalmente no Sambão do Povo. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória (CDTIV), Leonardo Krohling, garantiu que não há risco para quem for prestigiar os desfiles. O esquema de segurança, já definido anteriormente, conta com 750 policiais militares e 140 guardas municipais durante a sexta (14) e o sábado (15), durante os desfiles do Grupo de Acesso A e do Grupo Especial, respectivamente.