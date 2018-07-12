Prefeitura explica intervenções no trânsito de Laranjeiras, na Serra

Os motoristas devem ficar atentos às mudanças no trânsito do bairro Laranjeiras, na Serra. A região está passando por intervenções no trânsito e vai ganhar quatro novos semafóros e, junto a eles, faixas de pedestre. Além disso, para os motoristas que trafegam pela Avenida Norte-Sul, no sentido Vitória-Laranjeiras, não será mais permitido virar à direta na Avenida BNH. Mirian Soprani, Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano da Serra, detalha essas mudanças e seus impactos nesta edição do CBN Cotidiano. Confira!