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Entrevistas

Prefeitura explica intervenções no trânsito de Laranjeiras, na Serra

Publicado em 12 de Julho de 2018 às 19:31

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

12 jul 2018 às 19:31
Os motoristas devem ficar atentos às mudanças no trânsito do bairro Laranjeiras, na Serra. A região está passando por intervenções no trânsito e vai ganhar quatro novos semafóros e, junto a eles, faixas de pedestre. Além disso, para os motoristas que trafegam pela Avenida Norte-Sul, no sentido Vitória-Laranjeiras, não será mais permitido virar à direta na Avenida BNH. Mirian Soprani, Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano da Serra, detalha essas mudanças e seus impactos nesta edição do CBN Cotidiano. Confira!
Entrevista - Fabio Botacin - Mirian Soprane - 12-07-18.mp3

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