Prefeitura e moradores discutem obras do Mergulhão de Camburi

Apesar da proposta de melhorar a circulação de veículos no cruzamento da Norte Sul com a Avenida Dante Michelini, as obras do Mergulhão de Camburi têm movimentado a rotina de moradores do bairro Jardim Camburi. No último final de semana, um grupo utilizou faixas, cartazes e carro de som para criticar as intervenções da Prefeitura de Vitória. O movimento acredita que o projeto vai prejudicar o bairro, por priorizar carros e não pedestres. Em entrevista à CBN Vitória, o administrador de empresas José Júnior, um dos envolvidos no movimento, apresenta o posicionamento do grupo.