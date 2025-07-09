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Vitória

Prefeitura e moradores discutem obras do Mergulhão de Camburi

Acompanhe os argumentos dos dois lados

Publicado em 09 de Julho de 2025 às 11:08

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

09 jul 2025 às 11:08
Moradores de Jardim Camburi protestam contra obras do mergulhão
Moradores de Jardim Camburi protestam contra obras do mergulhão Crédito: Leitor de A Gazeta
Apesar da proposta de melhorar a circulação de veículos no cruzamento da Norte Sul com a Avenida Dante Michelini, as obras do Mergulhão de Camburi têm movimentado a rotina de moradores do bairro Jardim Camburi. No último final de semana, um grupo utilizou faixas, cartazes e carro de som para criticar as intervenções da Prefeitura de Vitória. O movimento acredita que o projeto vai prejudicar o bairro, por priorizar carros e não pedestres. Em entrevista à CBN Vitória, o administrador de empresas José Júnior, um dos envolvidos no movimento, apresenta o posicionamento do grupo.
CBN - Entrevista Patricia Vallim - José Júnior - 09-07-25.mp3
O secretário municipal de Obras e Habitação de Vitória, Gustavo Perin, também participa da conversa e apresenta os argumentos da Prefeitura. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Patricia Vallim - Gustavo Perin - 09-07-25.mp3

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