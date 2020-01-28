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Prefeitura descarta risco de rompimento de barragem

A empresa Statkraft, responsável pela barragem Francisco Gross, também conhecida como São João, em Alegre, retirou o alerta de nível de emergência e eliminou o risco de ruptura

Publicado em 28 de Janeiro de 2020 às 13:21

Publicado em 

28 jan 2020 às 13:21
A cidade de Alegre, no Sul do Estado, possui 2.300 pessoas desalojadas e 250 pessoas desabrigadas. É o que aponta o último boletim da Defesa Civil divulgado às 11h desta terça-feira (28). Quem detalha a situação do município é o prefeito de Alegre, José Guilherme Aguilar. Ele também aponta a situação atual da barragem de Francisco Gross, mais conhecida como São João, em Alegre. Na tarde de ontem (27), a empresa Statkraft, responsável pela barragem, retirou o alerta de nível de emergência e eliminou o risco de ruptura. Acompanhe.
Entrevista - Patricia Vallim - José Guilherme Aguilar - 28-01-20

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