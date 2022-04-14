Prefeitura de Vitória quer retomar o Vital; entenda

Um dos carnavais fora de época mais populares do país, o Vital, pode ser retomado ainda em 2022, A última realização aconteceu em 2006 na Praça do Papa, em Vitória, mas tradicionalmente acontecia na orla de Camburi. Segundo a Prefeitura de Vitória, a micareta pode ser realizada em setembro, no aniversário da cidade, mas em outro local: o Sambão do Povo, como conta em entrevista à CBN Vitória, o presidente da Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória (CDTIV), Evandro Figueiredo.