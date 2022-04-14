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Carnaval fora de época

Prefeitura de Vitória quer retomar o Vital; entenda

A micareta pode ser realizada em setembro, no aniversário da cidade

Publicado em 14 de Abril de 2022 às 11:33

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

14 abr 2022 às 11:33
Trio elétrico da banda Asa de Águia puxando o Bloco Cerveja & Coco no Via
Trio elétrico da banda Asa de Águia puxando o Bloco Cerveja & Coco no Via Crédito: Fábio Vicentini I Arquivo I A Gazeta
Um dos carnavais fora de época mais populares do país, o Vital, pode ser retomado ainda em 2022, A última realização aconteceu em 2006 na Praça do Papa, em Vitória, mas tradicionalmente acontecia na orla de Camburi. Segundo a Prefeitura de Vitória, a micareta pode ser realizada em setembro, no aniversário da cidade, mas em outro local: o Sambão do Povo, como conta em entrevista à CBN Vitória, o presidente da Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória (CDTIV), Evandro Figueiredo. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Evandro Figueiredo - 14-04-22

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