Prefeitura de Vitória quer normatizar funcionamento do Food Truck na cidade

Seja em uma kombi, uma van ou um furgão, muitos empreendedores sonham em ter o seu próprio negócio sobre rodas. O mercado de comida de rua está em plena expansão. Por conta da chegada do negócio também à Capital capixaba, a prefeitura de Vitória decidiu normatizar a atividade que hoje ainda é tratada como ambulante. Projeto de Lei já foi encaminhado à Câmara Municipal, como explica em entrevista á rádio CBN Vitória o secretário de Turismo, Trabalho e renda de Vitória, Leonardo Krohling. Quem também explica como se dá a atividade do Food Truck é a empreendedora Maria Tereza Couzzi.