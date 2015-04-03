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GASTRONOMIA

Prefeitura de Vitória quer normatizar funcionamento do Food Truck na cidade

Depois de aprovada, a legislação dará conta de definir locais e horários para funcionamento, regras de Vigilância Sanitária, regras de trânsito, tamanho do automóvel e alvará de funcionamento, além de CNPJ

Publicado em 03 de Abril de 2015 às 16:26

Publicado em 

03 abr 2015 às 16:26
Seja em uma kombi, uma van ou um furgão, muitos empreendedores sonham em ter o seu próprio negócio sobre rodas. O mercado de comida de rua está em plena expansão. Por conta da chegada do negócio também à Capital capixaba, a prefeitura de Vitória decidiu normatizar a atividade que hoje ainda é tratada como ambulante. Projeto de Lei já foi encaminhado à Câmara Municipal, como explica em entrevista á rádio CBN Vitória o secretário de Turismo, Trabalho e renda de Vitória, Leonardo Krohling. Quem também explica como se dá a atividade do Food Truck é a empreendedora Maria Tereza Couzzi.
Entrevista - Leonardo Krohling e Maria Tereza Couzi - 03-04-15.mp3

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