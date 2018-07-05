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QUIOSQUES

Prefeitura de Vila Velha tenta acordo com MPF para evitar demolição

A notificação judicial para a demolição dos 46 quiosques deve acontecer em até 30 dias

Publicado em 05 de Julho de 2018 às 12:21

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

05 jul 2018 às 12:21
A prefeitura de Vila Velha tenta judicialmente impedir a demolição dos 46 quiosques instalados ao longo da Praia de Itaparica. Paralelamente à mobilização na justiça, a administração tentam também convencer o Ministério Público Federal de que é possível manter grande parte da estrutura, num projeto de requalificação da orla. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Governo de Vila Velha, Saturnino de Freitas Mauro, destacou que não há orçamento para a demolição dos quiosques e que corre contra o tempo da notificação, prevista para acontecer em 30 dias.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Saturnino de Freitas Mauro - 05-07-18
 
Em Vitória, a Comissão de Licitação da Companhia de Desenvolvimento, Inovação e Turismo de Vitória (CDV) finalizou o certame de escolha da empresa que fará a gestão dos 14 quiosques da praia de Camburi, ao longo da avenida Dante Michelini. A empresa Ecos Eventos Ltda. foi confirmada vencedora da licitação.
Para o presidente da Companhia de Desenvolvimento, Inovação e Turismo de Vitória (CDV), Leonardo Krohling, a decisão por esse modelo de administração única partiu de um estudo que usou como referência outras cidades. A empresa Ecos Eventos Ltda. apresentou na proposta comercial o valor global de R$ 31.949,37 pelo aluguel mensal dos 14 quiosques da praia de Camburi. Ela será a gestora das unidades pelos próximos dois anos, podendo o prazo ser prorrogado por até 10 anos.
 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Leonardo Krohling - 05-07-18

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