Prefeitura de Vila Velha tenta acordo com MPF para evitar demolição

A prefeitura de Vila Velha tenta judicialmente impedir a demolição dos 46 quiosques instalados ao longo da Praia de Itaparica. Paralelamente à mobilização na justiça, a administração tentam também convencer o Ministério Público Federal de que é possível manter grande parte da estrutura, num projeto de requalificação da orla. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Governo de Vila Velha, Saturnino de Freitas Mauro, destacou que não há orçamento para a demolição dos quiosques e que corre contra o tempo da notificação, prevista para acontecer em 30 dias.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Saturnino de Freitas Mauro - 05-07-18

Em Vitória, a Comissão de Licitação da Companhia de Desenvolvimento, Inovação e Turismo de Vitória (CDV) finalizou o certame de escolha da empresa que fará a gestão dos 14 quiosques da praia de Camburi, ao longo da avenida Dante Michelini. A empresa Ecos Eventos Ltda. foi confirmada vencedora da licitação.

Para o presidente da Companhia de Desenvolvimento, Inovação e Turismo de Vitória (CDV), Leonardo Krohling, a decisão por esse modelo de administração única partiu de um estudo que usou como referência outras cidades. A empresa Ecos Eventos Ltda. apresentou na proposta comercial o valor global de R$ 31.949,37 pelo aluguel mensal dos 14 quiosques da praia de Camburi. Ela será a gestora das unidades pelos próximos dois anos, podendo o prazo ser prorrogado por até 10 anos.