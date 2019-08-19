Prefeitura de Vila Velha cria regras para uso de patinetes elétricos

A Prefeitura de Vila Velha vai regulamentar o uso de patinetes elétricos nas ruas da cidade. As regras de segurança deverão ser cumpridas tanto por empresas operadoras, quanto pelos usuários para a utilização do modal, sendo fiscalizado pela Guarda Municipal. É sobre esse assunto que a gente conversa, agora, com o Secretário municipal de Administração de Vila Velha, Rafael Gumiero.

O decreto foi publicado no Diário Oficial desta segunda-feira (19) e informa sobre compartilhamento e a utilização dos equipamentos no município. Entre as regras estão a necessidade da empresa operadora dispor de autorização, permissão ou credenciamento para atuar; de promover campanha de conscientização sobre segurança e o uso essencial de capacete e disponibilidade de seguro ao usuário, entre outros. A prefeitura informou, ainda, que a proposta levou em consideração a Política Nacional de Mobilidade Urbana, o Plano Diretor Municipal e o sistema de compartilhamento de aluguel de bicicletas públicas já estabelecido no município, denominado “Bike Vila Velha".

Pelas regras, entre as obrigações que a operadora deverá cumprir, estão: promover campanhas educativas sobre o uso correto dos equipamentos; informar ao município mensalmente o número de acidentes registrados no sistema; operar o funcionamento da rede de estações de veículos ciclo elétricos, preferencialmente no horário de 24 horas e o uso essencial de capacete para a utilização dos veículos ciclo elétricos, tendo responsabilidade compartilhada do usuário e empresa operadora.