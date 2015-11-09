Prefeitura de Linhares orienta que pescadores não pesquem, nem bebam água do Rio Doce durante a passagem da lama pela cidade. A expectativa é de que o mar de lama vindo do rompimento das barragens da Samarco chegue à Linhares na tarde desta terça-feira (10).
De acordo com o secretário de Meio Ambiente de Linhares, Rodrigo Paneto , todo o trabalho está concentrado neste momento em Regência para abertura da foz do Rio Doce e também na remoção de tartarugas do projeto Tamar.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Rodrigo Paneto - 09-11-15