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Crise na Segurança

Prefeitura de Linhares confirma carnaval

Polícia Militar e Guarda Municipal estarão nos balneários de Pontal do Ipiranga, Povoação e Regência

Publicado em 23 de Fevereiro de 2017 às 23:56

Publicado em 

23 fev 2017 às 23:56
A Prefeitura de Linhares decidiu por manter a programação de carnaval. Por questões de segurança, as atividades vão terminar mais cedo, por volta das 22h. Polícia Militar e Guarda Municipal estarão nos balneários de Pontal do Ipiranga, Povoação e Regência.
De acordo com o secretário municipal de Segurança Urbana, Coronel Jones Mattos, cinco viaturas da Polícia Militar, três da Guarda Municipal, mais oito carros cedidos pela prefeitura e câmara municipal estão patrulhando a cidade. Ao todo, 131 PMs e 28 guardas estarão nos três balneários.
Entrevista - Patricia Vallim - Coronel Jones - 23-02-17.mp3

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