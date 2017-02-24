Prefeitura de Linhares confirma carnaval

A Prefeitura de Linhares decidiu por manter a programação de carnaval. Por questões de segurança, as atividades vão terminar mais cedo, por volta das 22h. Polícia Militar e Guarda Municipal estarão nos balneários de Pontal do Ipiranga, Povoação e Regência.
De acordo com o secretário municipal de Segurança Urbana, Coronel Jones Mattos, cinco viaturas da Polícia Militar, três da Guarda Municipal, mais oito carros cedidos pela prefeitura e câmara municipal estão patrulhando a cidade. Ao todo, 131 PMs e 28 guardas estarão nos três balneários.
Entrevista - Patricia Vallim - Coronel Jones - 23-02-17.mp3