Prefeitura de Cariacica pagou valor três vezes superior por serviço de pintura e não fiscalizou execução

Delegado da Polícia Federal, Fernando Amorim, responsável pela operação "Moxuara", deflagrada nesta sexta-feira (18), em Cariacica, explica onde foram encontrados indícios de superfaturamento em serviços de manutenção e pequenas obras em unidades de saúde do município. Amorim relata que em um dos casos investigados, um mesmo serviço de pintura na unidade o valor pago à empresa prestadora foi três vezes superior ao contratado. E a Polícia Federal, ao visitar o local, descobriu que as paredes do posto de saúde estavam em condições precárias. Os contratos foram celebrados, segundo a polícia, entre os anos de 2011 e 2015.