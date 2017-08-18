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SUPERFATURAMENTO

Prefeitura de Cariacica pagou valor três vezes superior por serviço de pintura e não fiscalizou execução

Polícia Federal apura indícios de superfaturamento em serviços de manutenção e pequenas obras em unidades de saúde do município

Publicado em 18 de Agosto de 2017 às 12:59

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

18 ago 2017 às 12:59
Delegado da Polícia Federal, Fernando Amorim, responsável pela operação "Moxuara", deflagrada nesta sexta-feira (18), em Cariacica, explica onde foram encontrados indícios de superfaturamento em serviços de manutenção e pequenas obras em unidades de saúde do município. Amorim relata que em um dos casos investigados, um mesmo serviço de pintura na unidade o valor pago à empresa prestadora foi três vezes superior ao contratado. E a Polícia Federal, ao visitar o local, descobriu que as paredes do posto de saúde estavam em condições precárias. Os contratos foram celebrados, segundo a polícia, entre os anos de 2011 e 2015. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Fernando Amorim - 18-08-17

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