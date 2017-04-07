Prefeitura contrata estudo para concessão de água e esgoto na Capital

Uma manifestação de interesse público foi publicada esta semana pela prefeitura de Vitória para a contratação de um estudo de viabilidade que reformule todo o modelo de captação de água, tratamento de esgoto e despoluição da baía de Vitória.

A empresa contratada terá o prazo de 120 dias para entregar os estudos. Entre as premissas estão a não oneração da tarifa de água e esgoto para os moradores da capital; o aumento do índice de cobertura de água em 100%, no prazo de dois anos; a diminuição dos índices de perdas de água até o limite de 25%; atendimento de 90% de esgoto em dois anos; 95% de tratamento de esgoto em cinco anos; e 100% de tratamento de esgoto em 10 anos.