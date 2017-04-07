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ENTREVISTA

Prefeitura contrata estudo para concessão de água e esgoto na Capital

Secretário explica que atualmente, esses serviços são realizados pela Cesan sem qualquer contrato formal

Publicado em 07 de Abril de 2017 às 12:23

Publicado em 

07 abr 2017 às 12:23
Uma manifestação de interesse público foi publicada esta semana pela prefeitura de Vitória para a contratação de um estudo de viabilidade que reformule todo o modelo de captação de água, tratamento de esgoto e despoluição da baía de Vitória.
A empresa contratada terá o prazo de 120 dias para entregar os estudos. Entre as premissas estão a não oneração da tarifa de água e esgoto para os moradores da capital; o aumento do índice de cobertura de água em 100%, no prazo de dois anos; a diminuição dos índices de perdas de água até o limite de 25%; atendimento de 90% de esgoto em dois anos; 95% de tratamento de esgoto em cinco anos; e 100% de tratamento de esgoto em 10 anos.
Em entrevista, o secretário de Meio Ambiente de Vitória, Luiz Emanuel Zouain explica que atualmente, esses serviços são realizados pela Cesan sem qualquer contrato formal.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Luiz Emanuel Zouain - 07-04-17

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