Prefeitura aguarda notificação da Justiça para definir rumos do Mercado de Peixes da Vila Rubim

Mercado da Vila Rubim Crédito: Divulgação

Na última semana, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) informou que a Justiça concedeu o pedido liminar em Ação Civil Pública (ACP) ajuizada em face do município de Vitória, para permitir a reestruturação do “Mercado de Peixes da Vila Rubim”. De acordo com a decisão da Justiça, o município deverá apresentar, no prazo de 90 (noventa) dias, um Plano de Reestruturação do Mercado de Peixes da Vila Rubim, atendendo a todos os requisitos formais previstos em lei. Em entrevista à CBN Vitória, o Coronel Rogério Fernandes Lima, coordenador da Defesa Civil de Vitória, fala sobre o assunto.

Segundo o MPES, "a decisão também prevê a desocupação total do imóvel em que se situa o 'Mercado de Peixe da Vila Rubim', para fins de realização de obra destinada a corrigir os problemas estruturais nele apresentados, no prazo de 30 dias. Além da disponibilização, também no prazo de 30 dias, de local seguro para o exercício da atividade econômica ali realizada no primeiro pavimento do imóvel (atividades de comercialização de pescados e aves), até que seja concluída a reestruturação do local original do mercado", informa, em nota. Ouça as explicações completas!

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O CASO

O Ministério Público do Espírito Santo (MPES) pediu a interdição do Mercado do Peixe, na Vila Rubim, para a Prefeitura de Vitória - proprietária do imóvel - após laudos que constataram riscos de incêndio e desabamento do prédio. De acordo com a ação civil, ajuizada pelo MPES, o risco de colapso da estrutura do edifício foi verificado em laudos elaborados pela Prefeitura de Vitória e também pelo governo do estado

A pedido do MPES, o Corpo de Bombeiros esteve no local para uma vistoria e indicou a necessidade de interdição do prédio. Por causa disso, o Ministério Público recomendou a interdição imediata do mercado e também das ocupações irregulares de moradores que residem nos pavimentos superiores do imóvel.