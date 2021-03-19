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Prefeitos do ES que afrouxarem quarentena podem ficar inelegíveis

O alerta é do presidente do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES), Rodrigo Chamoun

Publicado em 19 de Março de 2021 às 11:33

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

19 mar 2021 às 11:33
Os prefeitos das 78 cidades do Espírito Santo que afrouxarem ou descumprirem medidas determinadas pelo decreto estadual da quarentena vão precisar se adequar sob pena de pagamento de multa e até de se tornarem inelegíveis. O alerta é do presidente do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES), Rodrigo Chamoun, em entrevista nesta sexta-feira (19) à rádio CBN Vitória. Ele explicou que foi montada uma força-tarefa de auditores que ficará responsável por verificar se os decretos municipais estão de acordo com as novas regras anunciadas pelo governador Renato Casagrande. O caso de cada município vai ser julgado pela Corte e, caso não haja embasamento para a decisão, os gestores serão penalizados.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Rodrigo Chamoun - 19-03-21

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