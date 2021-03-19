Prefeitos do ES que afrouxarem quarentena podem ficar inelegíveis

Os prefeitos das 78 cidades do Espírito Santo que afrouxarem ou descumprirem medidas determinadas pelo decreto estadual da quarentena vão precisar se adequar sob pena de pagamento de multa e até de se tornarem inelegíveis. O alerta é do presidente do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES), Rodrigo Chamoun, em entrevista nesta sexta-feira (19) à rádio CBN Vitória. Ele explicou que foi montada uma força-tarefa de auditores que ficará responsável por verificar se os decretos municipais estão de acordo com as novas regras anunciadas pelo governador Renato Casagrande. O caso de cada município vai ser julgado pela Corte e, caso não haja embasamento para a decisão, os gestores serão penalizados.