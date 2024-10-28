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Eleições 2024

Prefeito eleito da Serra promete visitar unidades de saúde no seu primeiro dia de governo

Weverson Meireles (PDT) recebeu 138.071 mil votos neste segundo turno, totalizando 60,48% dos votos válidos

Publicado em 28 de Outubro de 2024 às 11:42

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

28 out 2024 às 11:42
Weverson Meireles comemora vitória a prefeito da Serra.
Weverson Meireles comemora vitória a prefeito da Serra. Crédito: Vitor Jubini
Estreante em disputas eleitorais, o prefeito eleito na Serra, Weverson Meireles (PDT), já em sua primeira participação recebeu 138.071 mil votos — 60,48% do total — e vai comandar, nos próximos quatro anos, o maior município do Espírito Santo. Com passagens pelos governos federal e estadual e também pela prefeitura que em janeiro vai assumir, Weverson tem histórico em diversas áreas do Executivo. Indicado para a corrida eleitoral pelo atual prefeito, Sergio Vidigal (PDT), o futuro gestor da cidade atuou como assessor especial do Ministério do Trabalho, em Brasília (DF), foi secretário de Estado de Turismo até o início de 2023 e ocupou o cargo de subsecretário estadual de Esportes. Na Prefeitura da Serra, foi titular da Secretaria de Governo e coordenou o planejamento estratégico do município para os próximos 20 anos. Em entrevista à CBN Vitória, nesta segunda-feira (28), o prefeito eleito falou dos desafios da cidade. Diz que terá um secretariado técnico e que o seu primeiro ato como prefeito será percorrer todas as unidades de saúde do município. Ouça entrevista. 
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz – Weverson Meireles (PDT) -28-10-24.mp3
Com informações de A Gazeta

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