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FALTA DE ÁGUA

Prefeito de Vila Velha estabelece normas para reduzir uso indevido de água

Uma delas determina regras de restrição para o uso doméstico e comercial da água no município

Publicado em 02 de Fevereiro de 2015 às 14:34

Publicado em 

02 fev 2015 às 14:34
Na manhã desta segunda-feira (2), o prefeito Rodney Miranda reuniu lideranças comunitárias e políticas, representantes de diversos segmentos sociais e de grandes consumidores de água, como indústria e condomínios, para apresentar os decretos municipais publicados nesta segunda que instituem normas importantes para reduzir o uso indevido de água na cidade. Uma das normas dispõe sobre a agilidade na aprovação dos projetos de edificações que apresentarem alguma ação de estímulo à mecanismos/tecnologias de eficiência hídrica e energia. E a outra cria normas de restrição para o uso doméstico e comercial da água no município. A reunião faz parte de um conjunto de ações da Prefeitura de Vila Velha, como fiscalização e ações educativas, para envolver e conscientizar a sociedade neste momento de escassez de água.
Ouça a entrevista completa com Rodney Miranda sobre o assunto e entenda as novas normas:
Entrevista - Vilmara Fernandes - Rodney Miranda - 02-02-15

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