Prefeito de Vila Velha estabelece normas para reduzir uso indevido de água

Na manhã desta segunda-feira (2), o prefeito Rodney Miranda reuniu lideranças comunitárias e políticas, representantes de diversos segmentos sociais e de grandes consumidores de água, como indústria e condomínios, para apresentar os decretos municipais publicados nesta segunda que instituem normas importantes para reduzir o uso indevido de água na cidade. Uma das normas dispõe sobre a agilidade na aprovação dos projetos de edificações que apresentarem alguma ação de estímulo à mecanismos/tecnologias de eficiência hídrica e energia. E a outra cria normas de restrição para o uso doméstico e comercial da água no município. A reunião faz parte de um conjunto de ações da Prefeitura de Vila Velha, como fiscalização e ações educativas, para envolver e conscientizar a sociedade neste momento de escassez de água.