Prefeito de Viana vai reduzir cargos de primeiro escalão e comissionados

O prefeito reeleito de Viana, Gilson Daniel, pretende reduzir o número de secretarias e de cargos comissionados na cidade. A proposta ainda depende de aprovação da Câmara Municipal. Em entrevista ao CBN Vitória, Gilson Daniel explicou que apesar de fechar o ano de 2016 com as contas do município em dia, para 2017 há a necessidade de uma reforma administrativa para reorganizar as despesas, já que o orçamento para o próximo ano será menor. Ouça a entrevista da série Retrospectiva 2016 e Perspectivas 2017.