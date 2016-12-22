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PERSPECTIVAS 2017

Prefeito de Viana vai reduzir cargos de primeiro escalão e comissionados

As medidas já foram encaminhadas à Câmara Municipal

Publicado em 22 de Dezembro de 2016 às 11:49

Publicado em 

22 dez 2016 às 11:49
O prefeito reeleito de Viana, Gilson Daniel, pretende reduzir o número de secretarias e de cargos comissionados na cidade. A proposta ainda depende de aprovação da Câmara Municipal. Em entrevista ao CBN Vitória, Gilson Daniel explicou que apesar de fechar o ano de 2016 com as contas do município em dia, para 2017 há a necessidade de uma reforma administrativa para reorganizar as despesas, já que o orçamento para o próximo ano será menor. Ouça a entrevista da série Retrospectiva 2016 e Perspectivas 2017.
Retrospectiva 2016 - Prefeito Gilson Daniel - 22-12-16

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