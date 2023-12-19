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Prefeito de Viana é o segundo entrevistado da série especial

Wanderson Bueno admite que é candidato à reeleição; fala sobre pagamento de abono e criação de Plano de Cargos e Salários

Publicado em 19 de Dezembro de 2023 às 11:50

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

19 dez 2023 às 11:50
Wanderson Bueno, prefeito de Viana
Wanderson Bueno, prefeito de Viana Crédito: Vitor Jubini
Os prefeitos da Grande Vitória participam, ao longo desta semana, de uma série de entrevistas promovida por CBN Vitória e A Gazeta. Nesta terça-feira (19), o entrevistado é o prefeito de Viana, Wanderson Bueno (Podemos), pós-graduado em Contabilidade. Antes de ser prefeito foi secretário de Assistência Social, de Saúde e de Governo do município, na gestão de Gilson Daniel. Nesta entrevista o prefeito faz um balanço das ações deste ano de 2023, entre eles o envio para a Câmara Municipal de um Plano de Cargos e Salários para os servidores municipais. Wanderson Bueno falou ainda sobre segurança pública e atuação da guarda municipal; concurso para educação; assim como anunciou o pagamento de abono de R$ 1 mil reais para os funcionários públicos neste fim de ano. Também já confirmou que irá disputar a reeleição para prefeito em 2024. 
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Wanderson Bueno -19-12-23
Confira a programação:
18/12 (segunda-feira) - Euclério Sampaio (MDB), prefeito de Cariacica
19/12 (terça-feira) - Wanderson Bueno (Podemos), prefeito de Viana
20/12 (quarta-feira) - Sergio Vidigal (PDT), prefeito da Serra
21/12 (quinta-feira) - Arnaldinho Borgo (Podemos), prefeito de Vila Velha
22/12 (sexta-feira) - Lorenzo Pazolini (Republicanos), prefeito de Vitória

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