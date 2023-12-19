Prefeito de Viana é o segundo entrevistado da série especial

Os prefeitos da Grande Vitória participam, ao longo desta semana, de uma série de entrevistas promovida por CBN Vitória e A Gazeta. Nesta terça-feira (19), o entrevistado é o prefeito de Viana, Wanderson Bueno (Podemos), pós-graduado em Contabilidade. Antes de ser prefeito foi secretário de Assistência Social, de Saúde e de Governo do município, na gestão de Gilson Daniel. Nesta entrevista o prefeito faz um balanço das ações deste ano de 2023, entre eles o envio para a Câmara Municipal de um Plano de Cargos e Salários para os servidores municipais. Wanderson Bueno falou ainda sobre segurança pública e atuação da guarda municipal; concurso para educação; assim como anunciou o pagamento de abono de R$ 1 mil reais para os funcionários públicos neste fim de ano. Também já confirmou que irá disputar a reeleição para prefeito em 2024.