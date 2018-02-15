Prefeito de Cariacica fala sobre problemas de iluminação no Contorno

O prefeito de Cariacica, Juninho (PPS), falou sobre a falta de iluminação na Rodovia do Contorno. Ele também comentou a reclamação de moradores sobre transporte escolar.

"Trata-se de uma extensão da BR 101, ainda sob administração estadual, sendo que a responsabilidade pela iluminação é do poder público municipal. No caso, a Prefeitura da Serra é responsável por um trecho de 11 quilômetros da Rodovia do Contorno, de Carapina até a divisa com Cariacica e até a divisa com Vitória, pela Reta do Aeroporto".