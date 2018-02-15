Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Prefeito de Cariacica fala sobre problemas de iluminação no Contorno
ENTREVISTAS

Prefeito de Cariacica fala sobre problemas de iluminação no Contorno

Ele também comentou a reclamação de moradores sobre transporte escolar

Publicado em 15 de Fevereiro de 2018 às 20:18

Publicado em 

15 fev 2018 às 20:18
O prefeito de Cariacica, Juninho (PPS), falou sobre a falta de iluminação na Rodovia do Contorno. Ele também comentou a reclamação de moradores sobre transporte escolar.
Entrevista - John Gomes - Prefeito Juninho - 15-02-18
Sobre a iluminação, a Prefeitura da Serra emitiu uma nota.
"Trata-se de uma extensão da BR 101, ainda sob administração estadual, sendo que a responsabilidade pela iluminação é do poder público municipal. No caso, a Prefeitura da Serra é responsável por um trecho de 11 quilômetros da Rodovia do Contorno, de Carapina até a divisa com Cariacica e até a divisa com Vitória, pela Reta do Aeroporto".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados