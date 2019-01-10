Prefeito da Serra detalha as mudanças na Norte Sul a partir de abril

Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o prefeito da Serra, Audifax Barcelos, detalhou como serão feitas as mudanças no trânsito da rodovia Norte Sul. A transformação da via para mão única, da altura da Arcelor Mittal até o cruzamento com a ES-010, no sentido Vitória a Serra, deve ter início em abril e as obras devem durar um ano.

O projeto prevê ainda que os motoristas que seguirem no sentido oposto vão ter que passar pela avenida Lourival Nunes, em Jardim Limoeiro. Cerca de 1,7 quilômetro vai receber a alteração.

Além disso, prefeito também anunciou mudanças na gestão da Unidade de Pronto Atendimento(UPA) de Carapina, a construção da UPA de Jacaraípe, e respondeu os questionamentos de ouvintes sobre diversas obras na cidade, como por exemplo, a construção da creche de Cidade Continental. Confira!