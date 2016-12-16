Prefeita de Rio Novo do Sul é atingida por deslizamento de terra

A prefeita de Rio Novo do Sul, na região Sul do Espírito Santo, foi atingida pelo deslizamento de terra, em uma área da risco. O caso aconteceu na manhã de quinta-feira (15), no interior do município. Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, Maria Albertina Menegardo (PMDB) falou sobre o deslizamento. "Fui soterrada", declarou. Ouça a entrevista completa: