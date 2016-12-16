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ENTREVISTA

Prefeita de Rio Novo do Sul é atingida por deslizamento de terra

Maria Albertina Menegardo contou como escapou do soterramento

Publicado em 16 de Dezembro de 2016 às 19:52

Publicado em 

16 dez 2016 às 19:52
A prefeita de Rio Novo do Sul, na região Sul do Espírito Santo, foi atingida pelo deslizamento de terra, em uma área da risco. O caso aconteceu na manhã de quinta-feira (15), no interior do município. Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, Maria Albertina Menegardo (PMDB) falou sobre o deslizamento. "Fui soterrada", declarou. Ouça a entrevista completa:
Entrevista - Fabio Botacin - Maria Albertina - 16-12-16.mp3
Ela foi ao hospital da cidade, mas não sofreu ferimentos graves. De acordo com a Defesa Civil do município, aproximadamente 80% das localidades estão com dificuldade de acesso.

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