Prédios ao lado de loja que pegou fogo na Vila Rubim terão vistoria

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma loja de couros e decorações na Vila Rubim, em Vitória. O imóvel fica localizado na Rua Duarte Lemos e o fogo começou, de acordo com as primeiras imagens na parte de trás da loja. Bombeiros, guarda municipal e defesa civil estiveram no local.

Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o coordenador da Defesa Civil de Vitória, Jonathan Jantorno, explicou que, além da loja, duas casas foram atingidas pelas chamas do incêndio. Um prédio de 12 andares, ao lado do estabelecimento, também precisou ser evacuado. Não se sabe quantas pessoas estão desalojadas. Uma vistoria será feita nos imóveis neste sábado (21). Ouça: