Prédio do antigo IAPI será destinado à habitação social

A compra do clube Saldanha da Gama pela Federação do Comércio e a reforma do Mercado Capixaba são dois pontos fundamentais na impulsão do processo de revitalização do Centro de Vitória. Ainda há outros locais memoráveis para se visitar, porém os prédios antigos que estão inabitados e outros aspectos urbanos que influenciam na infraestrutura da região são postos em discussão. Confira nesta edição do CBN Vitória um debate sobre o processo de revitalização do Centro.