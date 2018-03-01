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REVITALIZAÇÃO

Prédio do antigo IAPI será destinado à habitação social

A informação é secretaria de Desenvolvimento da Cidade

Publicado em 01 de Março de 2018 às 11:51

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

01 mar 2018 às 11:51
A compra do clube Saldanha da Gama pela Federação do Comércio e a reforma do Mercado Capixaba são dois pontos fundamentais na impulsão do processo de revitalização do Centro de Vitória. Ainda há outros locais memoráveis para se visitar, porém os prédios antigos que estão inabitados e outros aspectos urbanos que influenciam na infraestrutura da região são postos em discussão. Confira nesta edição do CBN Vitória um debate sobre o processo de revitalização do Centro. 
 
Historiadores Fernando Achiamé e André Valverdes, a diretoria jurídica da Associação de Moradores do Centro, Christiane Martins e a secretária de Desenvolvimento da Cidade, Lenise Loureiro, falam sobre os desafios e o que vem pela frente. Neste debate a prefeitura de Vitória revela que o antigo prédio do IAPI será reformado e destinado à habitação social. 
Entrevista - Fernanda Queiroz e Fernando Achiamé - André Malverdes, Lenise Loureiro, Cristiane Martins - 01-03-18

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